Broadcom xStock (AVGOX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 354.15 $ 354.15 $ 354.15 24H Tief $ 355.06 $ 355.06 $ 355.06 24H Hoch 24H Tief $ 354.15$ 354.15 $ 354.15 24H Hoch $ 355.06$ 355.06 $ 355.06 Allzeithoch $ 372.62$ 372.62 $ 372.62 Niedrigster Preis $ 282.47$ 282.47 $ 282.47 Preisänderung (1H) +0.00% Preisänderung (1T) +0.04% Preisänderung (7T) +1.32% Preisänderung (7T) +1.32%

Der Echtzeitpreis von Broadcom xStock (AVGOX) beträgt $354.52. In den letzten 24 Stunden wurde AVGOX zwischen einem Tiefstpreis von $ 354.15 und einem Höchstpreis von $ 355.06 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AVGOX liegt bei $ 372.62, der bisherige Tiefstpreis bei $ 282.47.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AVGOX im letzten Stunde um +0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.04% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Broadcom xStock (AVGOX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 833.00K$ 833.00K $ 833.00K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.41M$ 8.41M $ 8.41M Umlaufangebot 2.35K 2.35K 2.35K Gesamtangebot 23,721.79129508 23,721.79129508 23,721.79129508

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Broadcom xStock beträgt $ 833.00K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AVGOX liegt bei 2.35K, das Gesamtangebot bei 23721.79129508. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.41M.