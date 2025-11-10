Brettwu (BRETTWU) Tokenomics

Brettwu (BRETTWU) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Brettwu (BRETTWU), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 00:42:09 (UTC+8)
USD

Brettwu (BRETTWU) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Brettwu (BRETTWU), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 182.23K
$ 182.23K$ 182.23K
Gesamtangebot:
$ 413.57T
$ 413.57T$ 413.57T
Umlaufangebot:
$ 413.57T
$ 413.57T$ 413.57T
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 182.23K
$ 182.23K$ 182.23K
Allzeithoch:
$ 0
$ 0$ 0
Allzeittief:
$ 0
$ 0$ 0
Aktueller Preis:
$ 0
$ 0$ 0

Brettwu (BRETTWU)-Informationen

The Chinese Alter Ego of Your Favorite Boys Club Character, BRETT (0x66bff)

Brett Wu — The Carefree Coin Sage

In the scrolls of Cryptonia, they tell of Brett Wu, a wandering spirit who rides fortune like a drifting cloud.

He sits atop a red star ball, smoke curling in the night air, watching coins flip themselves into gold.

Legends say Brett Wu was born under the Laughing Moon — too chill to worry, too lucky to lose. While others plot and panic, he lets the winds of chance carry him to victory.

When you hold Brett Wu, you hold the art of effortless winning.

Stay calm, spin the coin — let the world come to you.

Offizielle Website:
https://brettwu.pro/

Brettwu (BRETTWU) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Brettwu (BRETTWU) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von BRETTWU-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele BRETTWU-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von BRETTWU verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des BRETTWU -Tokens!

BRETTWU Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich BRETTWU entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose BRETTWU kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
mc_how_why_title
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung