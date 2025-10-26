Brettwu (BRETTWU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.51% Preisänderung (1T) -6.05% Preisänderung (7T) -1.64% Preisänderung (7T) -1.64%

Der Echtzeitpreis von Brettwu (BRETTWU) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BRETTWU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BRETTWU liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BRETTWU im letzten Stunde um +0.51%, in den letzten 24 Stunden um -6.05% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.64% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Brettwu (BRETTWU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 224.99K$ 224.99K $ 224.99K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 224.99K$ 224.99K $ 224.99K Umlaufangebot 413.57T 413.57T 413.57T Gesamtangebot 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Brettwu beträgt $ 224.99K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BRETTWU liegt bei 413.57T, das Gesamtangebot bei 413570833756849.44. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 224.99K.