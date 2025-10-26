Brainrot Research (BRNRT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0 24H Hoch $ 0 Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -9.54% Preisänderung (7T) +18.23%

Der Echtzeitpreis von Brainrot Research (BRNRT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BRNRT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BRNRT liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BRNRT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -9.54% und in den vergangenen 7 Tagen um +18.23% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Brainrot Research (BRNRT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 30.11K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 30.11K Umlaufangebot 999.75M Gesamtangebot 999,751,188.6057807

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Brainrot Research beträgt $ 30.11K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BRNRT liegt bei 999.75M, das Gesamtangebot bei 999751188.6057807. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 30.11K.