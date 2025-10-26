bozo the bull (BOZO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00106071$ 0.00106071 $ 0.00106071 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.09% Preisänderung (1T) +1.74% Preisänderung (7T) -1.40% Preisänderung (7T) -1.40%

Der Echtzeitpreis von bozo the bull (BOZO) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BOZO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BOZO liegt bei $ 0.00106071, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BOZO im letzten Stunde um +1.09%, in den letzten 24 Stunden um +1.74% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

bozo the bull (BOZO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 12.66K$ 12.66K $ 12.66K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 12.66K$ 12.66K $ 12.66K Umlaufangebot 999.75M 999.75M 999.75M Gesamtangebot 999,752,425.19247 999,752,425.19247 999,752,425.19247

Die aktuelle Marktkapitalisierung von bozo the bull beträgt $ 12.66K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BOZO liegt bei 999.75M, das Gesamtangebot bei 999752425.19247. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.66K.