BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 02:25:31 (UTC+8)
USD

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 31.64K
$ 31.64K$ 31.64K
Gesamtangebot:
$ 999.42M
$ 999.42M$ 999.42M
Umlaufangebot:
$ 978.27M
$ 978.27M$ 978.27M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 32.32K
$ 32.32K$ 32.32K
Allzeithoch:
$ 0
$ 0$ 0
Allzeittief:
$ 0
$ 0$ 0
Aktueller Preis:
$ 0
$ 0$ 0

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)-Informationen

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

Offizielle Website:
https://www.ofidcrypt.com
Whitepaper:
https://www.ofidcrypt.com/docs/whitepaper.html

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von E𝕏PB-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele E𝕏PB-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von E𝕏PB verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des E𝕏PB -Tokens!

