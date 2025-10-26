Der Echtzeitpreis von BOUNCY BALL of OFiD Fun beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum E𝕏PB-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den E𝕏PB-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von BOUNCY BALL of OFiD Fun beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum E𝕏PB-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den E𝕏PB-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über E𝕏PB

E𝕏PB-Preisinformationen

E𝕏PB-Whitepaper

Offizielle E𝕏PB-Website

E𝕏PB-Tokenökonomie

E𝕏PB-Preisprognose

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:39:13 (UTC+8)

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

+2.31%

+5.22%

+5.22%

Der Echtzeitpreis von BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde E𝕏PB zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von E𝕏PB liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich E𝕏PB im letzten Stunde um +0.12%, in den letzten 24 Stunden um +2.31% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Marktinformationen

$ 37.23K
$ 37.23K$ 37.23K

--
----

$ 38.03K
$ 38.03K$ 38.03K

978.28M
978.28M 978.28M

999,432,327.764755
999,432,327.764755 999,432,327.764755

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BOUNCY BALL of OFiD Fun beträgt $ 37.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von E𝕏PB liegt bei 978.28M, das Gesamtangebot bei 999432327.764755. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 38.03K.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von BOUNCY BALL of OFiD Fun zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von BOUNCY BALL of OFiD Fun zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von BOUNCY BALL of OFiD Fun zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von BOUNCY BALL of OFiD Fun zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+2.31%
30 Tage$ 0-0.89%
60 Tage$ 0-10.51%
90 Tage$ 0--

Was ist BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

BOUNCY BALL of OFiD Fun-Preisprognose (USD)

Wie viel wird BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre BOUNCY BALL of OFiD Fun-(E𝕏PB)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für BOUNCY BALL of OFiD Fun zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die BOUNCY BALL of OFiD Fun-Preisprognose an!

E𝕏PB zu lokalen Währungen

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von E𝕏PB Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Wie viel ist BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) heute wert?
Der Echtzeitpreis von E𝕏PB in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle E𝕏PB-zu-USD-Preis?
Der aktuelle E𝕏PB-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von BOUNCY BALL of OFiD Fun?
Die Marktkapitalisierung von E𝕏PB beträgt $ 37.23K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von E𝕏PB?
Das Umlaufangebot von E𝕏PB beträgt 978.28M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von E𝕏PB?
E𝕏PB erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von E𝕏PB?
E𝕏PB verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von E𝕏PB?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für E𝕏PB beträgt -- USD.
Wird E𝕏PB dieses Jahr noch steigen?
E𝕏PB könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die E𝕏PB-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
