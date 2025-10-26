Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 112,195 $ 112,195 $ 112,195 24H Tief $ 113,757 $ 113,757 $ 113,757 24H Hoch 24H Tief $ 112,195$ 112,195 $ 112,195 24H Hoch $ 113,757$ 113,757 $ 113,757 Allzeithoch $ 128,136$ 128,136 $ 128,136 Niedrigster Preis $ 105,793$ 105,793 $ 105,793 Preisänderung (1H) -0.02% Preisänderung (1T) +1.07% Preisänderung (7T) +5.70% Preisänderung (7T) +5.70%

Der Echtzeitpreis von Botanix Staked Bitcoin (STBTC) beträgt $113,722. In den letzten 24 Stunden wurde STBTC zwischen einem Tiefstpreis von $ 112,195 und einem Höchstpreis von $ 113,757 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von STBTC liegt bei $ 128,136, der bisherige Tiefstpreis bei $ 105,793.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich STBTC im letzten Stunde um -0.02%, in den letzten 24 Stunden um +1.07% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.70% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.25M$ 11.25M $ 11.25M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.25M$ 11.25M $ 11.25M Umlaufangebot 98.93 98.93 98.93 Gesamtangebot 98.93245164781291 98.93245164781291 98.93245164781291

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Botanix Staked Bitcoin beträgt $ 11.25M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von STBTC liegt bei 98.93, das Gesamtangebot bei 98.93245164781291. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.25M.