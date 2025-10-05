Boss Burger (BOSSBURGER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00154863$ 0.00154863 $ 0.00154863 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.79% Preisänderung (1T) +1.99% Preisänderung (7T) +26.20% Preisänderung (7T) +26.20%

Der Echtzeitpreis von Boss Burger (BOSSBURGER) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BOSSBURGER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BOSSBURGER liegt bei $ 0.00154863, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BOSSBURGER im letzten Stunde um +0.79%, in den letzten 24 Stunden um +1.99% und in den vergangenen 7 Tagen um +26.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Boss Burger (BOSSBURGER) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 85.74K$ 85.74K $ 85.74K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 85.74K$ 85.74K $ 85.74K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Boss Burger beträgt $ 85.74K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BOSSBURGER liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 85.74K.