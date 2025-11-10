Boorio (ORIO) Tokenomics

Boorio (ORIO) Tokenomics

Boorio (ORIO) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Boorio (ORIO), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 511.84K
$ 511.84K
Gesamtangebot:
$ 3.00B
$ 3.00B
Umlaufangebot:
$ 3.00B
$ 3.00B
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 511.84K
$ 511.84K
Allzeithoch:
$ 0
$ 0
Allzeittief:
$ 0
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0.00017061
$ 0.00017061

Boorio (ORIO)-Informationen

Boorio is focused on developing user-friendly decentralized applications that solve real-world problems. One of its flagship products, Echo, is a chat and built-in wallet app that enables users to communicate and perform crypto transactions within a single platform. Echo eliminates the hassle of switching between multiple apps and copying wallet addresses - allowing users to send and receive cryptocurrency directly within conversations, with just a simple tap. This seamless integration of messaging and DeFi enhances both convenience and user experience, making blockchain technology more accessible to everyday users.

Offizielle Website:
https://boorio.tech

Boorio (ORIO) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Boorio (ORIO) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von ORIO-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele ORIO-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von ORIO verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des ORIO -Tokens!

ORIO Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich ORIO entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose ORIO kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

