Boorio (ORIO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0002154 $ 0.0002154 $ 0.0002154 24H Tief $ 0.0002273 $ 0.0002273 $ 0.0002273 24H Hoch 24H Tief $ 0.0002154$ 0.0002154 $ 0.0002154 24H Hoch $ 0.0002273$ 0.0002273 $ 0.0002273 Allzeithoch $ 0.00039163$ 0.00039163 $ 0.00039163 Niedrigster Preis $ 0.00018121$ 0.00018121 $ 0.00018121 Preisänderung (1H) +0.35% Preisänderung (1T) -1.48% Preisänderung (7T) +0.74% Preisänderung (7T) +0.74%

Der Echtzeitpreis von Boorio (ORIO) beträgt $0.00022019. In den letzten 24 Stunden wurde ORIO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0002154 und einem Höchstpreis von $ 0.0002273 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ORIO liegt bei $ 0.00039163, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00018121.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ORIO im letzten Stunde um +0.35%, in den letzten 24 Stunden um -1.48% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.74% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Boorio (ORIO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 660.56K$ 660.56K $ 660.56K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 660.56K$ 660.56K $ 660.56K Umlaufangebot 3.00B 3.00B 3.00B Gesamtangebot 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Boorio beträgt $ 660.56K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ORIO liegt bei 3.00B, das Gesamtangebot bei 3000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 660.56K.