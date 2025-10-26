BOOPI (BOOPI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.0011365$ 0.0011365 $ 0.0011365 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.18% Preisänderung (1T) -0.92% Preisänderung (7T) -25.05% Preisänderung (7T) -25.05%

Der Echtzeitpreis von BOOPI (BOOPI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BOOPI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BOOPI liegt bei $ 0.0011365, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BOOPI im letzten Stunde um +1.18%, in den letzten 24 Stunden um -0.92% und in den vergangenen 7 Tagen um -25.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BOOPI (BOOPI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 37.01K$ 37.01K $ 37.01K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 37.30K$ 37.30K $ 37.30K Umlaufangebot 947.57M 947.57M 947.57M Gesamtangebot 954,938,221.1431489 954,938,221.1431489 954,938,221.1431489

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BOOPI beträgt $ 37.01K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BOOPI liegt bei 947.57M, das Gesamtangebot bei 954938221.1431489. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 37.30K.