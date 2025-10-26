Bookie AI (BOOKIE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00697224$ 0.00697224 $ 0.00697224 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.36% Preisänderung (1T) -17.84% Preisänderung (7T) +2.79% Preisänderung (7T) +2.79%

Der Echtzeitpreis von Bookie AI (BOOKIE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BOOKIE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BOOKIE liegt bei $ 0.00697224, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BOOKIE im letzten Stunde um +1.36%, in den letzten 24 Stunden um -17.84% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.79% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bookie AI (BOOKIE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 278.17K$ 278.17K $ 278.17K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 382.71K$ 382.71K $ 382.71K Umlaufangebot 726.83M 726.83M 726.83M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bookie AI beträgt $ 278.17K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BOOKIE liegt bei 726.83M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 382.71K.