Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Tokenomics
Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Boochie by Matt Furie (BOOCHIE), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)-Informationen
Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!
Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.
In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.
Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!
This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.
Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von BOOCHIE-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele BOOCHIE-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von BOOCHIE verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des BOOCHIE -Tokens!
BOOCHIE Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich BOOCHIE entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose BOOCHIE kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?
MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.
Haftungsausschluss
Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.
Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung
HOT
Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen
TOP-Volumen
Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen
Neulich hinzugefügt
Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind
Top Gainers
24-Stunden-Krypto-Top-Gewinner, auf die jeder Händler achten sollte