Bonkyo (BONKYO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00514956$ 0.00514956 $ 0.00514956 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +8.56% Preisänderung (1T) +22.87% Preisänderung (7T) +3.82% Preisänderung (7T) +3.82%

Der Echtzeitpreis von Bonkyo (BONKYO) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BONKYO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BONKYO liegt bei $ 0.00514956, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BONKYO im letzten Stunde um +8.56%, in den letzten 24 Stunden um +22.87% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bonkyo (BONKYO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 143.66K$ 143.66K $ 143.66K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 143.66K$ 143.66K $ 143.66K Umlaufangebot 994.53M 994.53M 994.53M Gesamtangebot 994,528,591.7322 994,528,591.7322 994,528,591.7322

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bonkyo beträgt $ 143.66K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BONKYO liegt bei 994.53M, das Gesamtangebot bei 994528591.7322. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 143.66K.