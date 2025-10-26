BONKHOUSE (BONKHOUSE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00122189$ 0.00122189 $ 0.00122189 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -2.43% Preisänderung (1T) +22.79% Preisänderung (7T) +18.23% Preisänderung (7T) +18.23%

Der Echtzeitpreis von BONKHOUSE (BONKHOUSE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BONKHOUSE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BONKHOUSE liegt bei $ 0.00122189, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BONKHOUSE im letzten Stunde um -2.43%, in den letzten 24 Stunden um +22.79% und in den vergangenen 7 Tagen um +18.23% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BONKHOUSE (BONKHOUSE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 17.23K$ 17.23K $ 17.23K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 17.23K$ 17.23K $ 17.23K Umlaufangebot 999.39M 999.39M 999.39M Gesamtangebot 999,387,273.702099 999,387,273.702099 999,387,273.702099

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BONKHOUSE beträgt $ 17.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BONKHOUSE liegt bei 999.39M, das Gesamtangebot bei 999387273.702099. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 17.23K.