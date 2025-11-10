BONKFOLIO (BONKFOLIO) Tokenomics
We are IRL Hedge Fund DAO — powered by DAOs.Fun and fueled by BONK.
A meme-fueled investment collective, born to ape early and hard into the Let’sBonk Launchpad ecosystem. No VC suits, no gatekeepers, just pure community-powered chaos.
We’re not just investing — we’re weaponizing memes, charts, and vibes.
We:
Buy BONK and support the BONK economy directly from the Let’sBonk Launchpad
Sniff out alpha before the crowd gets a whiff
Deploy fast with DAO-based decision-making
Go hard or go home, with no mercy for mid
No rules. No red tape. Just early entries, high conviction, and shared wins.
We’re here to dominate the BONK ecosystem — not politely, but loudly.
BONKFOLIO (BONKFOLIO) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von BONKFOLIO (BONKFOLIO) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von BONKFOLIO-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele BONKFOLIO-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von BONKFOLIO verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des BONKFOLIO -Tokens!
