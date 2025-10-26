BONKFOLIO Preis (BONKFOLIO)
--
--
-0.99%
-0.99%
Der Echtzeitpreis von BONKFOLIO (BONKFOLIO) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BONKFOLIO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BONKFOLIO liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BONKFOLIO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -0.99% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von BONKFOLIO beträgt $ 7.18K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BONKFOLIO liegt bei 999.85M, das Gesamtangebot bei 999846883.1906141. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.18K.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von BONKFOLIO zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von BONKFOLIO zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von BONKFOLIO zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von BONKFOLIO zu USD bei $ 0.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ 0
|--
|30 Tage
|$ 0
|-21.49%
|60 Tage
|$ 0
|-52.35%
|90 Tage
|$ 0
|--
We are IRL Hedge Fund DAO — powered by DAOs.Fun and fueled by BONK.
A meme-fueled investment collective, born to ape early and hard into the Let’sBonk Launchpad ecosystem. No VC suits, no gatekeepers, just pure community-powered chaos.
We’re not just investing — we’re weaponizing memes, charts, and vibes.
We:
Buy BONK and support the BONK economy directly from the Let’sBonk Launchpad
Sniff out alpha before the crowd gets a whiff
Deploy fast with DAO-based decision-making
Go hard or go home, with no mercy for mid
No rules. No red tape. Just early entries, high conviction, and shared wins.
We’re here to dominate the BONK ecosystem — not politely, but loudly.
