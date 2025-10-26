Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01701941 $ 0.01701941 $ 0.01701941 24H Tief $ 0.01743474 $ 0.01743474 $ 0.01743474 24H Hoch 24H Tief $ 0.01701941$ 0.01701941 $ 0.01701941 24H Hoch $ 0.01743474$ 0.01743474 $ 0.01743474 Allzeithoch $ 0.04502769$ 0.04502769 $ 0.04502769 Niedrigster Preis $ 0.01567175$ 0.01567175 $ 0.01567175 Preisänderung (1H) -0.15% Preisänderung (1T) +1.22% Preisänderung (7T) +5.55% Preisänderung (7T) +5.55%

Der Echtzeitpreis von Bonk Level Saviour (SAVIOUR) beträgt $0.01740537. In den letzten 24 Stunden wurde SAVIOUR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01701941 und einem Höchstpreis von $ 0.01743474 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SAVIOUR liegt bei $ 0.04502769, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01567175.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SAVIOUR im letzten Stunde um -0.15%, in den letzten 24 Stunden um +1.22% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 295.85K$ 295.85K $ 295.85K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 295.85K$ 295.85K $ 295.85K Umlaufangebot 17.00M 17.00M 17.00M Gesamtangebot 16,997,540.75172 16,997,540.75172 16,997,540.75172

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bonk Level Saviour beträgt $ 295.85K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SAVIOUR liegt bei 17.00M, das Gesamtangebot bei 16997540.75172. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 295.85K.