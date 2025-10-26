Bonk Index (BNKK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00264481$ 0.00264481 $ 0.00264481 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.10% Preisänderung (1T) -0.00% Preisänderung (7T) -10.63% Preisänderung (7T) -10.63%

Der Echtzeitpreis von Bonk Index (BNKK) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BNKK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BNKK liegt bei $ 0.00264481, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BNKK im letzten Stunde um -0.10%, in den letzten 24 Stunden um -0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um -10.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bonk Index (BNKK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.63K$ 11.63K $ 11.63K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.63K$ 11.63K $ 11.63K Umlaufangebot 999.91M 999.91M 999.91M Gesamtangebot 999,910,524.574792 999,910,524.574792 999,910,524.574792

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bonk Index beträgt $ 11.63K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BNKK liegt bei 999.91M, das Gesamtangebot bei 999910524.574792. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.63K.