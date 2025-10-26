Der Echtzeitpreis von Bonk Index beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BNKK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BNKK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Bonk Index beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BNKK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BNKK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Bonk Index (BNKK) Echtzeit-Preis-Diagramm
Bonk Index (BNKK) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von Bonk Index (BNKK) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BNKK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BNKK liegt bei $ 0.00264481, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BNKK im letzten Stunde um -0.10%, in den letzten 24 Stunden um -0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um -10.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bonk Index (BNKK) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bonk Index beträgt $ 11.63K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BNKK liegt bei 999.91M, das Gesamtangebot bei 999910524.574792. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.63K.

Bonk Index (BNKK)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Bonk Index zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Bonk Index zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Bonk Index zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Bonk Index zu USD bei $ 0.

Was ist Bonk Index (BNKK)

Bonk Index - $BNKK is an index token for the BONK ecosystem on Solana. 100% of creator fees are recycled back into the community by buying BONK ecosystem tokens such as $BONK, $DEBT, and $BNKK itself, then depositing them into staking pools. Holders simply stake $BNKK once to earn rewards across multiple tokens, gaining diversified exposure to the ecosystem. The project emphasizes transparency, with all fees, token purchases, and pool deposits logged on-chain and made visible through a public dashboard. This model turns what is usually developer profit into community rewards, boosting both BNKK stakers and the wider BONK economy.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Bonk Index-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Bonk Index (BNKK) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Bonk Index-(BNKK)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Bonk Index zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Bonk Index-Preisprognose an!

Bonk Index (BNKK) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Bonk Index (BNKK) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BNKK Token!

Der Echtzeitpreis von BNKK in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Der aktuelle BNKK-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Die Marktkapitalisierung von BNKK beträgt $ 11.63K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Das Umlaufangebot von BNKK beträgt 999.91M USD.
BNKK erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00264481 USD.
BNKK verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BNKK beträgt -- USD.
BNKK könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BNKK-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

