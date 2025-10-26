Boji (BOJI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.09% Preisänderung (7T) +3.95% Preisänderung (7T) +3.95%

Der Echtzeitpreis von Boji (BOJI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BOJI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BOJI liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BOJI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.09% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.95% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Boji (BOJI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 10.25K$ 10.25K $ 10.25K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.25K$ 10.25K $ 10.25K Umlaufangebot 999.06M 999.06M 999.06M Gesamtangebot 999,062,954.07607 999,062,954.07607 999,062,954.07607

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Boji beträgt $ 10.25K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BOJI liegt bei 999.06M, das Gesamtangebot bei 999062954.07607. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.25K.