BOBBY Rizz (BOBBY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001568 $ 0.00001568 $ 0.00001568 24H Tief $ 0.00001603 $ 0.00001603 $ 0.00001603 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001568$ 0.00001568 $ 0.00001568 24H Hoch $ 0.00001603$ 0.00001603 $ 0.00001603 Allzeithoch $ 0.00036731$ 0.00036731 $ 0.00036731 Niedrigster Preis $ 0.00001568$ 0.00001568 $ 0.00001568 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) +1.16% Preisänderung (7T) -26.52% Preisänderung (7T) -26.52%

Der Echtzeitpreis von BOBBY Rizz (BOBBY) beträgt $0.000016. In den letzten 24 Stunden wurde BOBBY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001568 und einem Höchstpreis von $ 0.00001603 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BOBBY liegt bei $ 0.00036731, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001568.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BOBBY im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +1.16% und in den vergangenen 7 Tagen um -26.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BOBBY Rizz (BOBBY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 16.00K$ 16.00K $ 16.00K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 16.00K$ 16.00K $ 16.00K Umlaufangebot 999.91M 999.91M 999.91M Gesamtangebot 999,911,396.46798 999,911,396.46798 999,911,396.46798

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BOBBY Rizz beträgt $ 16.00K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BOBBY liegt bei 999.91M, das Gesamtangebot bei 999911396.46798. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.00K.