BNPL Pay (BNPL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01942136 $ 0.01942136 $ 0.01942136 24H Tief $ 0.02042777 $ 0.02042777 $ 0.02042777 24H Hoch 24H Tief $ 0.01942136$ 0.01942136 $ 0.01942136 24H Hoch $ 0.02042777$ 0.02042777 $ 0.02042777 Allzeithoch $ 0.02142149$ 0.02142149 $ 0.02142149 Niedrigster Preis $ 0.01889428$ 0.01889428 $ 0.01889428 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -2.79% Preisänderung (7T) -2.93% Preisänderung (7T) -2.93%

Der Echtzeitpreis von BNPL Pay (BNPL) beträgt $0.01949581. In den letzten 24 Stunden wurde BNPL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01942136 und einem Höchstpreis von $ 0.02042777 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BNPL liegt bei $ 0.02142149, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01889428.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BNPL im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -2.79% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BNPL Pay (BNPL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 87.57K$ 87.57K $ 87.57K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 19.50M$ 19.50M $ 19.50M Umlaufangebot 4.49M 4.49M 4.49M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BNPL Pay beträgt $ 87.57K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BNPL liegt bei 4.49M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.50M.