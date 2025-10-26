BNB LION (BNBLION) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.31% Preisänderung (1T) +11.57% Preisänderung (7T) +39.86% Preisänderung (7T) +39.86%

Der Echtzeitpreis von BNB LION (BNBLION) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BNBLION zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BNBLION liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BNBLION im letzten Stunde um +0.31%, in den letzten 24 Stunden um +11.57% und in den vergangenen 7 Tagen um +39.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BNB LION (BNBLION) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 223.23K$ 223.23K $ 223.23K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 223.23K$ 223.23K $ 223.23K Umlaufangebot 94,843.40T 94,843.40T 94,843.40T Gesamtangebot 9.484339842418686e+16 9.484339842418686e+16 9.484339842418686e+16

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BNB LION beträgt $ 223.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BNBLION liegt bei 94,843.40T, das Gesamtangebot bei 9.484339842418686e+16. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 223.23K.