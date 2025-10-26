BNB GOAT (BGOAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch $ 0 Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +0.67% Preisänderung (1T) -3.40% Preisänderung (7T) -15.34%

Der Echtzeitpreis von BNB GOAT (BGOAT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BGOAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BGOAT liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BGOAT im letzten Stunde um +0.67%, in den letzten 24 Stunden um -3.40% und in den vergangenen 7 Tagen um -15.34% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BNB GOAT (BGOAT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 82.60K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 82.60K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BNB GOAT beträgt $ 82.60K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BGOAT liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 82.60K.