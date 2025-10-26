BNB Frog Inu (BNBFROG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 24H Tief $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 24H Hoch 24H Tief $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 24H Hoch $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Allzeithoch $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Niedrigster Preis $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Preisänderung (1H) +0.50% Preisänderung (1T) -9.59% Preisänderung (7T) +14.60% Preisänderung (7T) +14.60%

Der Echtzeitpreis von BNB Frog Inu (BNBFROG) beträgt $0. In den letzten 24 Stunden wurde BNBFROG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0 und einem Höchstpreis von $ 0.0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BNBFROG liegt bei $ 0.0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BNBFROG im letzten Stunde um +0.50%, in den letzten 24 Stunden um -9.59% und in den vergangenen 7 Tagen um +14.60% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BNB Frog Inu (BNBFROG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Umlaufangebot 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T Gesamtangebot 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BNB Frog Inu beträgt $ 1.13M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BNBFROG liegt bei 8,519,880,230,176.20T, das Gesamtangebot bei 9.2599401150881e+24. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.23M.