BNB DOGE (BOGE) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu BNB DOGE (BOGE), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:56:50 (UTC+8)


BNB DOGE (BOGE) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für BNB DOGE (BOGE), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 17.41K
Gesamtangebot:
$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 1.00B
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 17.41K
Allzeithoch:
$ 0.00118783
Allzeittief:
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0
BNB DOGE (BOGE)-Informationen

BNB DOGE is here to bring endless fun and smiles to the BNB world! With tiny paws, a fluffy tail, and a huge heart, this playful pup is ready to spread joy across the blockchain. Inspired by the legendary Doge but with extra cuteness, attitude, and a cheeky twist, BOGE is your new favorite companion. Join the pack, unleash the memes, and let’s bark, wag, and zoom our way all the way to the moon together!

Offizielle Website:
https://bnbdogebnb.com

BNB DOGE (BOGE) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von BNB DOGE (BOGE) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von BOGE-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele BOGE-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von BOGE verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des BOGE -Tokens!

BOGE Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich BOGE entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose BOGE kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

