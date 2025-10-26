BNB DOGE (BOGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00118783$ 0.00118783 $ 0.00118783 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.20% Preisänderung (1T) +1.85% Preisänderung (7T) -7.93% Preisänderung (7T) -7.93%

Der Echtzeitpreis von BNB DOGE (BOGE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BOGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BOGE liegt bei $ 0.00118783, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BOGE im letzten Stunde um +0.20%, in den letzten 24 Stunden um +1.85% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BNB DOGE (BOGE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 21.81K$ 21.81K $ 21.81K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 21.81K$ 21.81K $ 21.81K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BNB DOGE beträgt $ 21.81K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BOGE liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 21.81K.