Was ist BMS Coin (BMS)

The biggest meme on tron has arrived grab a drink, and trade some BMS - responsibly (or not)! BMS: Born from a meme, inspired by Justin Sun’s epic “BUY MY SHITCOIN” moment! Our mascot, none other than a wild, adventurous Justin Sun, will be causing chaos and having a blast on the Tron blockchain. With staking, utility, and endless meme magic, BMS keeps crypto right where it belongs—in crypto! Created to honour justinsun and shake up the #Tron memecoin space! Like Justin said: Buy My Shitcoin! $BMS to the sun!

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

BMS Coin (BMS) Ressource Offizielle Website