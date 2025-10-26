Blunt (BLUNT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00133089$ 0.00133089 $ 0.00133089 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.47% Preisänderung (1T) +1.89% Preisänderung (7T) +11.45% Preisänderung (7T) +11.45%

Der Echtzeitpreis von Blunt (BLUNT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BLUNT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BLUNT liegt bei $ 0.00133089, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BLUNT im letzten Stunde um +0.47%, in den letzten 24 Stunden um +1.89% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Blunt (BLUNT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 10.72K$ 10.72K $ 10.72K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.72K$ 10.72K $ 10.72K Umlaufangebot 993.75M 993.75M 993.75M Gesamtangebot 993,754,980.150596 993,754,980.150596 993,754,980.150596

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Blunt beträgt $ 10.72K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BLUNT liegt bei 993.75M, das Gesamtangebot bei 993754980.150596. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.72K.