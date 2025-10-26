Blue Apu ($BAPU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0
24H Tief $ 0
24H Hoch $ 0
Allzeithoch $ 0
Niedrigster Preis $ 0
Preisänderung (1H) +0.66%
Preisänderung (1T) +2.84%
Preisänderung (7T) -21.02%

Der Echtzeitpreis von Blue Apu ($BAPU) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde $BAPU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von $BAPU liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich $BAPU im letzten Stunde um +0.66%, in den letzten 24 Stunden um +2.84% und in den vergangenen 7 Tagen um -21.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Blue Apu ($BAPU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.67K
Volumen (24H) --
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.67K
Umlaufangebot 924.64M
Gesamtangebot 924,640,185.7404035

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Blue Apu beträgt $ 9.67K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von $BAPU liegt bei 924.64M, das Gesamtangebot bei 924640185.7404035. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.67K.