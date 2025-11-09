Blood Crystal (BC) Tokenomics
Blood Crystal (BC) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Blood Crystal (BC), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Blood Crystal (BC)-Informationen
"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.
In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.
There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.
Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing
Blood Crystal (BC) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Blood Crystal (BC) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von BC-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele BC-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von BC verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des BC -Tokens!
BC Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich BC entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose BC kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
