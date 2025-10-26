Blood Crystal Preis (BC)
-6.15%
-9.39%
-15.96%
-15.96%
Der Echtzeitpreis von Blood Crystal (BC) beträgt $0.00264927. In den letzten 24 Stunden wurde BC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00260112 und einem Höchstpreis von $ 0.00296042 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BC liegt bei $ 0.092679, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00260112.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BC im letzten Stunde um -6.15%, in den letzten 24 Stunden um -9.39% und in den vergangenen 7 Tagen um -15.96% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Blood Crystal beträgt $ 2.24M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BC liegt bei 844.04M, das Gesamtangebot bei 844043746.0000001. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.24M.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Blood Crystal zu USD bei $ -0.000274551962882676.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Blood Crystal zu USD bei $ -0.0020576450.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Blood Crystal zu USD bei $ -0.0021748180.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Blood Crystal zu USD bei $ -0.016235081287039938.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ -0.000274551962882676
|-9.39%
|30 Tage
|$ -0.0020576450
|-77.66%
|60 Tage
|$ -0.0021748180
|-82.09%
|90 Tage
|$ -0.016235081287039938
|-85.97%
"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.
In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.
There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.
Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing
Das Verständnis der Tokenomics von Blood Crystal (BC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BC Token!
