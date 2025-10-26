Blood Crystal (BC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00260112 $ 0.00260112 $ 0.00260112 24H Tief $ 0.00296042 $ 0.00296042 $ 0.00296042 24H Hoch 24H Tief $ 0.00260112$ 0.00260112 $ 0.00260112 24H Hoch $ 0.00296042$ 0.00296042 $ 0.00296042 Allzeithoch $ 0.092679$ 0.092679 $ 0.092679 Niedrigster Preis $ 0.00260112$ 0.00260112 $ 0.00260112 Preisänderung (1H) -6.15% Preisänderung (1T) -9.39% Preisänderung (7T) -15.96% Preisänderung (7T) -15.96%

Der Echtzeitpreis von Blood Crystal (BC) beträgt $0.00264927. In den letzten 24 Stunden wurde BC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00260112 und einem Höchstpreis von $ 0.00296042 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BC liegt bei $ 0.092679, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00260112.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BC im letzten Stunde um -6.15%, in den letzten 24 Stunden um -9.39% und in den vergangenen 7 Tagen um -15.96% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Blood Crystal (BC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Umlaufangebot 844.04M 844.04M 844.04M Gesamtangebot 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Blood Crystal beträgt $ 2.24M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BC liegt bei 844.04M, das Gesamtangebot bei 844043746.0000001. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.24M.