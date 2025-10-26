BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00342977$ 0.00342977 $ 0.00342977 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.95% Preisänderung (1T) -21.24% Preisänderung (7T) -79.18% Preisänderung (7T) -79.18%

Der Echtzeitpreis von BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BLOCKYBOY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BLOCKYBOY liegt bei $ 0.00342977, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BLOCKYBOY im letzten Stunde um -0.95%, in den letzten 24 Stunden um -21.24% und in den vergangenen 7 Tagen um -79.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 224.67K$ 224.67K $ 224.67K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 224.67K$ 224.67K $ 224.67K Umlaufangebot 420.69M 420.69M 420.69M Gesamtangebot 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BlockyBoy by Matt Furie beträgt $ 224.67K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BLOCKYBOY liegt bei 420.69M, das Gesamtangebot bei 420690000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 224.67K.