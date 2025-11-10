Blade (BLADE) Tokenomics

Blade (BLADE) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Blade (BLADE), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:56:28 (UTC+8)
Blade (BLADE) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Blade (BLADE), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 60.31K
$ 60.31K$ 60.31K
Gesamtangebot:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Umlaufangebot:
$ 5.05M
$ 5.05M$ 5.05M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M
Allzeithoch:
$ 0.702613
$ 0.702613$ 0.702613
Allzeittief:
$ 0.00579944
$ 0.00579944$ 0.00579944
Aktueller Preis:
$ 0.01194711
$ 0.01194711$ 0.01194711

Blade (BLADE)-Informationen

Blade Games is an on-chain game + AI agent ecosystem built around the zkVM stack. We are building AI agents operating in games, where users can play, train and create their own on-chain economies.

We are one of the largest on-chain game ecosystems on both Arbitrum and Mantle with over 850k registered users and 5 eco games. Project has a reportedly monthly eco revenue over $300k (in ETH value), and active on-chain addresses over 200k.

Recent $2.4mm seed round was coled by PTC Crypto and IOSG ventures, with participation from Animoca Ventures, ForesightX, Mantle Eco Fund and more. Key partners include Arbitrum, Mantle, 0G Labs and Delphinus Lab.

Whitepaper: https://docs.bladedao.games/ Website: https://www.bladedao.games X: https://twitter.com/BladeGamesHQ Discord: https://discord.gg/bladegames

Offizielle Website:
https://www.bladedao.games/
Whitepaper:
https://docs.bladedao.games/

Blade (BLADE) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Blade (BLADE) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von BLADE-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele BLADE-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von BLADE verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des BLADE -Tokens!

