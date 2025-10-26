Blade (BLADE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01232058 $ 0.01232058 $ 0.01232058 24H Tief $ 0.01402163 $ 0.01402163 $ 0.01402163 24H Hoch 24H Tief $ 0.01232058$ 0.01232058 $ 0.01232058 24H Hoch $ 0.01402163$ 0.01402163 $ 0.01402163 Allzeithoch $ 0.702613$ 0.702613 $ 0.702613 Niedrigster Preis $ 0.00579944$ 0.00579944 $ 0.00579944 Preisänderung (1H) +0.04% Preisänderung (1T) -1.37% Preisänderung (7T) +24.09% Preisänderung (7T) +24.09%

Der Echtzeitpreis von Blade (BLADE) beträgt $0.01321211. In den letzten 24 Stunden wurde BLADE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01232058 und einem Höchstpreis von $ 0.01402163 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BLADE liegt bei $ 0.702613, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00579944.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BLADE im letzten Stunde um +0.04%, in den letzten 24 Stunden um -1.37% und in den vergangenen 7 Tagen um +24.09% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Blade (BLADE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 66.68K$ 66.68K $ 66.68K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Umlaufangebot 5.05M 5.05M 5.05M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Blade beträgt $ 66.68K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BLADE liegt bei 5.05M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.32M.