Was ist Black Panther (BLACK)

Black Panther is the leading asset management hub built on Injective, offering intelligent vaults that use automated trading strategies to help users achieve superior returns. The protocol offers a diverse suite of DeFi products including Liquid Staking Derivatives, money markets, DEXes, and portfolio management tools to support advanced trading strategies. Since launching on Injective, Black Panther has garnered significant market traction with over $300M in trading volume and 50,000 active users. The protocol currently oversees 36 vault strategies, demonstrating its innovative approach to asset management.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Black Panther (BLACK) Ressource Whitepaper Offizielle Website