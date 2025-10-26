BizAuto (BIZA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.0324594$ 0.0324594 $ 0.0324594 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -8.32% Preisänderung (1T) -7.74% Preisänderung (7T) -7.90% Preisänderung (7T) -7.90%

Der Echtzeitpreis von BizAuto (BIZA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BIZA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BIZA liegt bei $ 0.0324594, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BIZA im letzten Stunde um -8.32%, in den letzten 24 Stunden um -7.74% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.90% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BizAuto (BIZA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 588.16K$ 588.16K $ 588.16K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 691.71K$ 691.71K $ 691.71K Umlaufangebot 3.23B 3.23B 3.23B Gesamtangebot 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BizAuto beträgt $ 588.16K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BIZA liegt bei 3.23B, das Gesamtangebot bei 3800000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 691.71K.