Bitty Baby (BITBABY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) +0.32% Preisänderung (7T) -35.08% Preisänderung (7T) -35.08%

Der Echtzeitpreis von Bitty Baby (BITBABY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BITBABY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BITBABY liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BITBABY im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.32% und in den vergangenen 7 Tagen um -35.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bitty Baby (BITBABY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 16.37K$ 16.37K $ 16.37K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 16.37K$ 16.37K $ 16.37K Umlaufangebot 999.97M 999.97M 999.97M Gesamtangebot 999,973,313.052414 999,973,313.052414 999,973,313.052414

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitty Baby beträgt $ 16.37K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BITBABY liegt bei 999.97M, das Gesamtangebot bei 999973313.052414. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.37K.