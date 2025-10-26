BitcoinZK (ZYRA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.070469 24H Hoch $ 0.080798 Allzeithoch $ 0.167321 Niedrigster Preis $ 0.056991 Preisänderung (1H) -2.16% Preisänderung (1T) +10.46% Preisänderung (7T) -34.96%

Der Echtzeitpreis von BitcoinZK (ZYRA) beträgt $0.078319. In den letzten 24 Stunden wurde ZYRA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.070469 und einem Höchstpreis von $ 0.080798 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZYRA liegt bei $ 0.167321, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.056991.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZYRA im letzten Stunde um -2.16%, in den letzten 24 Stunden um +10.46% und in den vergangenen 7 Tagen um -34.96% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BitcoinZK (ZYRA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 19.58M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 78.32M Umlaufangebot 250.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BitcoinZK beträgt $ 19.58M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ZYRA liegt bei 250.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 78.32M.