Bitcoin the Turtle (SLOW) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01274379 $ 0.01274379 $ 0.01274379 24H Tief $ 0.01440692 $ 0.01440692 $ 0.01440692 24H Hoch 24H Tief $ 0.01274379$ 0.01274379 $ 0.01274379 24H Hoch $ 0.01440692$ 0.01440692 $ 0.01440692 Allzeithoch $ 0.0414631$ 0.0414631 $ 0.0414631 Niedrigster Preis $ 0.00487056$ 0.00487056 $ 0.00487056 Preisänderung (1H) +0.44% Preisänderung (1T) -4.83% Preisänderung (7T) -30.64% Preisänderung (7T) -30.64%

Der Echtzeitpreis von Bitcoin the Turtle (SLOW) beträgt $0.01296872. In den letzten 24 Stunden wurde SLOW zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01274379 und einem Höchstpreis von $ 0.01440692 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SLOW liegt bei $ 0.0414631, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00487056.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SLOW im letzten Stunde um +0.44%, in den letzten 24 Stunden um -4.83% und in den vergangenen 7 Tagen um -30.64% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 255.65K$ 255.65K $ 255.65K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 264.00K$ 264.00K $ 264.00K Umlaufangebot 19.71M 19.71M 19.71M Gesamtangebot 20,356,524.0 20,356,524.0 20,356,524.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin the Turtle beträgt $ 255.65K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SLOW liegt bei 19.71M, das Gesamtangebot bei 20356524.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 264.00K.