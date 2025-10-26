Der Echtzeitpreis von Bitcoin Roller Coaster Guy beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BRCG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BRCG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Bitcoin Roller Coaster Guy beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BRCG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BRCG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über BRCG

BRCG-Preisinformationen

Offizielle BRCG-Website

BRCG-Tokenökonomie

BRCG-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Bitcoin Roller Coaster Guy Logo

Bitcoin Roller Coaster Guy Preis (BRCG)

Nicht aufgelistet

1 BRCG zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+0.80%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:50:02 (UTC+8)

Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.87%

-2.34%

-2.34%

Der Echtzeitpreis von Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BRCG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BRCG liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BRCG im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.87% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.34% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) Marktinformationen

$ 12.45K
$ 12.45K$ 12.45K

--
----

$ 12.45K
$ 12.45K$ 12.45K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin Roller Coaster Guy beträgt $ 12.45K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BRCG liegt bei 1.00T, das Gesamtangebot bei 1000000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.45K.

Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Bitcoin Roller Coaster Guy zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Bitcoin Roller Coaster Guy zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Bitcoin Roller Coaster Guy zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Bitcoin Roller Coaster Guy zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.87%
30 Tage$ 0-19.04%
60 Tage$ 0-46.99%
90 Tage$ 0--

Was ist Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Bitcoin Roller Coaster Guy ($BRCG) is a meme token on the Ethereum blockchain inspired by one of the first visual memes in cryptocurrency culture. Created in 2013, the "Roller Coaster Guy" animation became a widely recognized symbol of Bitcoin’s price volatility. The $BRCG token aims to preserve this cultural artifact by bringing it on-chain through a community-owned ERC-20 token. The token has no taxes, renounced ownership, and permanently burned liquidity.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) Ressource

Offizielle Website

Bitcoin Roller Coaster Guy-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Bitcoin Roller Coaster Guy-(BRCG)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Bitcoin Roller Coaster Guy zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Bitcoin Roller Coaster Guy-Preisprognose an!

BRCG zu lokalen Währungen

Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BRCG Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Wie viel ist Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BRCG in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BRCG-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BRCG-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bitcoin Roller Coaster Guy?
Die Marktkapitalisierung von BRCG beträgt $ 12.45K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BRCG?
Das Umlaufangebot von BRCG beträgt 1.00T USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BRCG?
BRCG erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BRCG?
BRCG verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BRCG?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BRCG beträgt -- USD.
Wird BRCG dieses Jahr noch steigen?
BRCG könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BRCG-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:50:02 (UTC+8)

Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,747.73
$113,747.73$113,747.73

+2.12%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,091.89
$4,091.89$4,091.89

+4.04%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04777
$0.04777$0.04777

-30.36%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.4552
$6.4552$6.4552

-12.07%

Solana Logo

Solana

SOL

$199.18
$199.18$199.18

+3.79%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,091.89
$4,091.89$4,091.89

+4.04%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,747.73
$113,747.73$113,747.73

+2.12%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6425
$2.6425$2.6425

+1.70%

Solana Logo

Solana

SOL

$199.18
$199.18$199.18

+3.79%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20285
$0.20285$0.20285

+3.37%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.0830
$0.0830$0.0830

+38.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000082
$0.000000000000082$0.000000000000082

-37.87%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050437
$0.050437$0.050437

-85.58%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

Heroes of Mavia Logo

Heroes of Mavia

MAVIA

$0.13600
$0.13600$0.13600

+76.23%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13205
$0.13205$0.13205

+61.62%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2657
$0.2657$0.2657

+57.40%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.116901
$0.116901$0.116901

+48.06%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000153
$0.0000000000000000000153$0.0000000000000000000153

+39.09%