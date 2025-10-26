Bitcoin on Katana (BTCK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 111,294 $ 111,294 $ 111,294 24H Tief $ 112,188 $ 112,188 $ 112,188 24H Hoch 24H Tief $ 111,294$ 111,294 $ 111,294 24H Hoch $ 112,188$ 112,188 $ 112,188 Allzeithoch $ 125,460$ 125,460 $ 125,460 Niedrigster Preis $ 104,346$ 104,346 $ 104,346 Preisänderung (1H) +0.01% Preisänderung (1T) +0.63% Preisänderung (7T) +5.19% Preisänderung (7T) +5.19%

Der Echtzeitpreis von Bitcoin on Katana (BTCK) beträgt $112,088. In den letzten 24 Stunden wurde BTCK zwischen einem Tiefstpreis von $ 111,294 und einem Höchstpreis von $ 112,188 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BTCK liegt bei $ 125,460, der bisherige Tiefstpreis bei $ 104,346.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BTCK im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.63% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.19% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bitcoin on Katana (BTCK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 38.15M$ 38.15M $ 38.15M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 38.15M$ 38.15M $ 38.15M Umlaufangebot 340.28 340.28 340.28 Gesamtangebot 340.28382759 340.28382759 340.28382759

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin on Katana beträgt $ 38.15M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BTCK liegt bei 340.28, das Gesamtangebot bei 340.28382759. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 38.15M.