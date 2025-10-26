Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 130.63 $ 130.63 $ 130.63 24H Tief $ 132.19 $ 132.19 $ 132.19 24H Hoch 24H Tief $ 130.63$ 130.63 $ 130.63 24H Hoch $ 132.19$ 132.19 $ 132.19 Allzeithoch $ 137.88$ 137.88 $ 137.88 Niedrigster Preis $ 125.09$ 125.09 $ 125.09 Preisänderung (1H) -0.01% Preisänderung (1T) -0.00% Preisänderung (7T) -0.65% Preisänderung (7T) -0.65%

Der Echtzeitpreis von Bitcoin Limited Edition (BTCLE) beträgt $131.93. In den letzten 24 Stunden wurde BTCLE zwischen einem Tiefstpreis von $ 130.63 und einem Höchstpreis von $ 132.19 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BTCLE liegt bei $ 137.88, der bisherige Tiefstpreis bei $ 125.09.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BTCLE im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um -0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.65% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 26.41M$ 26.41M $ 26.41M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 27.69M$ 27.69M $ 27.69M Umlaufangebot 200.28K 200.28K 200.28K Gesamtangebot 210,000.0 210,000.0 210,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin Limited Edition beträgt $ 26.41M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BTCLE liegt bei 200.28K, das Gesamtangebot bei 210000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 27.69M.