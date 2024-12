Was ist BitciX (BTX)

BitciX Token (BTX) is a digital asset at the center of the Bitci Exchange ecosystem that offers users a variety of benefits. BTX Token holders can benefit from many advantages such as discounted transaction fees, access to premium services, Launchpad, Launchpool and staking opportunities events. The strong infrastructure of Bitci Borsa and the advantages offered by BTX Token enable users to have a more efficient and advantageous experience on the platform.

