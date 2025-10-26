BiomeAI (BIOMEAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.02349287 $ 0.02349287 $ 0.02349287 24H Tief $ 0.070099 $ 0.070099 $ 0.070099 24H Hoch 24H Tief $ 0.02349287$ 0.02349287 $ 0.02349287 24H Hoch $ 0.070099$ 0.070099 $ 0.070099 Allzeithoch $ 0.394381$ 0.394381 $ 0.394381 Niedrigster Preis $ 0.02349287$ 0.02349287 $ 0.02349287 Preisänderung (1H) -4.77% Preisänderung (1T) +1.13% Preisänderung (7T) -12.99% Preisänderung (7T) -12.99%

Der Echtzeitpreis von BiomeAI (BIOMEAI) beträgt $0.057706. In den letzten 24 Stunden wurde BIOMEAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02349287 und einem Höchstpreis von $ 0.070099 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BIOMEAI liegt bei $ 0.394381, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.02349287.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BIOMEAI im letzten Stunde um -4.77%, in den letzten 24 Stunden um +1.13% und in den vergangenen 7 Tagen um -12.99% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BiomeAI (BIOMEAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 340.68K$ 340.68K $ 340.68K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 577.12K$ 577.12K $ 577.12K Umlaufangebot 5.90M 5.90M 5.90M Gesamtangebot 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BiomeAI beträgt $ 340.68K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BIOMEAI liegt bei 5.90M, das Gesamtangebot bei 10000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 577.12K.