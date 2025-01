Was ist Big Defi Energy (BDE)

Big Defi Energy is a Gym Oriented Community Coin meant to bring the Defi world to the common man. Building from the ground up on the Solana Ecosystem, The Big Defi Community will Provide NFTs, Defi "How To's", And an easy to use Decentralized exchange called The BIG Dex. These will all Provide easy user access with as little friction as possible, set with the goal to keep it simple.

Big Defi Energy (BDE) Ressource Offizielle Website