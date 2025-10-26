Biden Coin (BIDEN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.04% Preisänderung (7T) +0.37% Preisänderung (7T) +0.37%

Der Echtzeitpreis von Biden Coin (BIDEN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BIDEN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BIDEN liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BIDEN im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.04% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.37% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Biden Coin (BIDEN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 322.12K$ 322.12K $ 322.12K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 322.12K$ 322.12K $ 322.12K Umlaufangebot 100.00B 100.00B 100.00B Gesamtangebot 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Biden Coin beträgt $ 322.12K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BIDEN liegt bei 100.00B, das Gesamtangebot bei 100000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 322.12K.