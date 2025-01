Was ist Biceps (BICS)

Biceps token is a decentralized and deflationary cryptocurrency that rewards its holders with Bitcoin. Every transaction of $BICS triggers a burn of % of the amount, reducing the total supply and increasing its scarcity. Additionally, % of every transaction is redistributed to all $BICS holders in Bitcoin, creating a passive income stream for them. Biceps is so called "The easy Bitcoin miner"

Biceps (BICS) Ressource Offizielle Website