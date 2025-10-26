BETRMINT (BETR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.04% Preisänderung (1T) +22.24% Preisänderung (7T) +40.22% Preisänderung (7T) +40.22%

Der Echtzeitpreis von BETRMINT (BETR) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde BETR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BETR liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BETR im letzten Stunde um +1.04%, in den letzten 24 Stunden um +22.24% und in den vergangenen 7 Tagen um +40.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BETRMINT (BETR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Umlaufangebot 100.00B 100.00B 100.00B Gesamtangebot 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BETRMINT beträgt $ 1.24M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von BETR liegt bei 100.00B, das Gesamtangebot bei 99999999999.99998. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.24M.